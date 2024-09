Pescara-Pianese Delfino a caccia del primo posto | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di domenica 15 settembre 2024) C'è qualcosa di importante in palio neldi tre lunedì consecutivi in campo all'Adriatico-Cornacchia per ildi mister Silvio Baldini: ilin palio. Il pareggio interno della Virtus Entella con il Carpi, avversario dei biancazzurri proprio nell'ultimo lunedì del mese