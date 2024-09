Per far sì che la conciliazione sia possibile è indispensabile un cambio di passo delle aziende Quali sono quelle che si spendono di più per i neo genitori?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) Gli orari impossibili, il capo che ti guarda storto se vai dal pediatra, nessun posto al nido, la nonna lontana, la babysitter cara, i nervi che saltano: quasi quasi tanto vale restare casa. Quante madri l’hanno pensato almeno una volta? In Italia lavora ancora soltanto una donna su due e, come ricorda il 9° rapporto di Save the Children Le equilibriste, tra di loro una su cinque lascia dopo la maternità.