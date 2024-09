Pappamolle bullo io il decreto l' ho firmato Ma | Toninelli supercazzola e offese a Salvini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "I ministri Trenta ee il premier Conte nell'agosto del 2019 ritennero di intervenire, i ministri non controfirmando ilinterdittivo, anzi la ministra Trenta si era premurata per i minori. Essere alleati non significa essere correi". Con queste parole il pm che ha chiesto sei anni di reclusione per Matteonel caso Open Arms ha di fatto tolto dal caso (e cancellato le eventuali responsabilità ) dei ministri m5s nel governo gialloverde. Adesso quei ministri, dopo un imbarazzante silenzio tornano a parlare. La prima è stata la Trenta che si è detta "perplessa per la richiesta di sei anni di reclusione per Matteo. Sei anni devo dire che mi sembrano troppi, una pena eccessiva per un ministro che ha compiuto una attività nell'ambito del suo ruolo, anche se ritengo che sia andato oltre al mandato", ha detto interpellata dall'AdnKronos l'ex pentastellata.