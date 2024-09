Pallone d’oro dal merito al marketing e ritorno?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 sett – Sono stati resi noti una decina di giorni fa i trenta candidati che si contenderanno il2024, titolo che verrà assegnato il 28 ottobre prossimo sulla base della stagione passata. Spagnoli e tedeschi con mezza dozzina di atleti a testa fanno la voce grossa, cinque gli inglesi in lizza, mentre passando alle società c’è, ovviamente, tanto Real Madrid – sei giocatori più il nuovo acquisto Mbappé. Purtroppo, come prevedibile, nessun italiano. Un’edizione, se così vogliamo definirla, storica, in quanto dopo vent’anni non sono presenti né Cristiano Ronaldo – prima presenza nel 2004 – né Messi (la Pulce rientrò tra i papabili nel 2006). Ovvero coloro che hanno cannibalizzato il premio per un decennio consecutivo.