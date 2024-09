Pallamano femminile tante conferme e poche sorprese nella seconda giornata di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)senzaper quanto riguarda laA1 2024-2025 di. Sulla falsariga della settimana scorsa, i principali team del campionato tricolore non sbagliano al termine di un lungo weekend d’azione con tutte le squadre regolarmente in campo. Cassano Magnago ha vinto senza problemi in trasferta contro i Lions Sassari (13-36), mentre Brixen Südtirol non ha avuto problemi davanti al proprio pubblico ad imporsi per 29-24 contro il Cellini Padova. Securfox Ariosto espugna l’Handball Arena di Leno nel duello tra le neopromosse, imponendosi con merito per 23-27 dopo la buona performance mostrata contro le campionesse di Bressanone sette giorni fa. Bella affermazione, invece, per la Jomi Salerno, che sotto i riflettori del PalaPalumbo ha sconfitto il Mezzocorona per 34-24.