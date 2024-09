Palladino | C’è rammarico per la sconfitta ma è stata la miglior partita della mia Fiorentina

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 settembre 2024) affaelecerca di non guardare la classifica, oggi 15 settembre 2024, con la suaal quattordicesimo posto, per via di 3 pareggi e unain quattro partite. Commenta così il 3-2 con l'Atalanta: "C'è, ma questaci aiuterà a crescere" L'articolo: “C’èper la, ma èlamia” proviene da Firenze Post.