Pagelle Europei ciclismo 2024 | l’Italia crolla nel finale Tim Merlier eccezionale

(Di domenica 15 settembre 2024)Tim, voto 10: vittoria meritatissima, frutto di una volata conclusiva veramente irresistibile nella quale ha distrutto la resistenza di tutti i rivali. Tutti si aspettavano Philipsen, invece il Belgio, in casa, può gioire con il 31enne che vestirà la maglia di campione continentale il prossimo anno. E pensare che era stato in difficoltà in un tratto di pavé a causa di una foratura. Olav Kooij, voto 7,5: la seconda piazza non è assolutamente da buttare per il neerlandese, ma visto ciò che aveva dimostrato settimana scorsa ad Amburgo ci si aspettava magari un testa a testa maggiore con, invece la sconfitta è netta. Madis Mihkels, voto 7,5: classe 2003, estone, ne sentiremo parlare in futuro. A 21 anni coglie, contro velocisti di gran lusso, una medaglia di bronzo che vale tantissimo, gettandosi al meglio nello sprint