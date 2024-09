Ospedale Melorio Aveta e i parlamentari 5 Stelle scrivono ad Asl per chiedere incontro | Subito lo Psaut

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Santa Maria Capua Vetere. «La preoccupazione per il destino dell’ci impone di, per l’ennesima volta, unurgente al direttore generale dell’Asl per conoscere le reali intenzioni dei vertici sanitari della provincia sul futuro del presidio sammaritano e sulla riapertura immediata del pronto soccorso. E questa volta sono al nostro fianco anche due deputati e un europarlamentare». Così Raffaele Avete, capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5”, annuncia l’invio di una lettera al dirigente dell’Asl di Caserta sottoscritta, oltre che dallo stesso leader dell’opposizione e dal consigliere dello stesso gruppo Italo Crisileo, anche dai deputati Agostino Santillo ed Enrica Alifano e dall’europarlamentare Danilo Della Valle.