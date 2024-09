Ormai soltanto bar e ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Bilancio estivo negativo e poco ottimismo verso il futuro per Luciano Amatucci del negozio ‘Calzature Amatucci’, che si trova proprio in centro storico, a metà strada tra piazza Roma e piazza del Popolo. "Il problema è che le persone trovano poche opportunità, a livello commerciale, nella nostra città – spiega l’esercente –. Mi spiego meglio: molte attività artigianali del passato sono scomparse. Solo per fare un esempio, non c’è un negozio che vende calzini.lavorano solo bar e, mentre per noi piccoli commercianti non c’è più spazio. Dopo 62 anni, mi trovo in enorme difficoltà. Sarà anche colpa dei pochi parcheggi, ma il Comune ce la mette tutta".