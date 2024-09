Open arms Schlein | gravissimo uso della Rai da parte del governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 15 set. (askanews) – "Questo continuo attacco dadelalla magistratura è davvero fuori posto: non è opportuare dei processi in corso. Trovo molto grave l'uso dadeldel servizio pubblico,Rai: dopo i 18 minuti di intervista a Sangiuliano, ieri è andato in onda un video di 4 minuti di Salvini senza alcun contraddittorio che abbiamo denunciato in Vigilanza. Èche la Lega se la prenda col cdr di Rainews. È uncui la libertà di stampa non piace, sta scomoda ma è un principio costituzionale". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando alla festa del Pd di Modena.