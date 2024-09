Oggetto cade in strada a Napoli turista ferita alla testa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata colpitada unpesante caduto dall’alto, probabilmente – ma le verifiche delle forze dell’ordine sono ancora in corso – un vaso. Unadi Padova, che passeggiava oggi pomeriggio nei Quartieri Spagnoli di, è rimasta gravemente. Immediati i soccorsi per la donna, trasportata all’ospedale del Mare dove verrà sottoposta a un intervento per decomprimere il cervello dall’ematoma provocato dall’impatto. Non sono ancora state rese note le generalità della. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.