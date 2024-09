Occhi elettronici solo un desiderio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Una volta, tanti anni fa, avevano preso in considerazione l’idea di collocare alcune telecamere agli ingressi del paese, lungo la strada principale. Ricordo che ci furono anche alcuni incontri, allora venne nelle vesti di assessore Aldo Modonesi. Non se ne fece nulla", interviene Vico Toselli, 72 anni, pensionato. E’ davanti al cimitero di Aguscello. "I furti nelle case sono certo diminuiti rispetto all’ondata che si è verificata nei mesi scorsi, ma anche alcuni giorni fa si è verificato un episodio in un’abitazione in via Autunno Ravà. Sono entrati ma il colpo non è stato messo a segno".