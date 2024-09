Nuova trovata della maggioranza per spingere il concordato biennale | verso ravvedimento a prezzo di saldo per chi ha evaso e ora aderisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Il relatore del provvedimento in Commissione Finanze al Senato, Giorgio Salvitti, l’aveva anticipato: nell’esame del dl Omnibus, atteso in aula il 25 settembre, si prenderà in considerazione “tutto ciò che aiuta e facilita ilpreventivo” tra Agenzia delle Entrate e partite Iva, “per far sì che diventi uno strumento ancora più attrattivo“. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, sabato ha confermato: “Se ci sono interventi migliorativi sicuramente li valuteremo. Il nostro obiettivo è portare a casa questo grande risultato“. Nonostante la misura da lui sponsorizzata abbia già totalizzato due decreti correttivi, compreso quello che concede una tassa piatta sulla differenza tra il reddito dichiarato l’anno prima e quello proposto dal fisco, il timore del flop è ancora alle stelle. Come la necessità di far cassa.