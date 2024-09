Neres tre assist nelle prime 3 partite in Serie A Opta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Davidha giocato, fino ad oggi, pochi minuti con il Napoli, eppure si è subito messo in evidenza e reso indispensabile. Lo è stato anche oggi nell’azione del quarto gol contro il Cagliari. Il brasiliano ha messo a segno unda calcio d’angolo per Alessandro Buongiorno. Per l’ex Benfica si tratta del terzoin tregiocate, dove però ha collezionato poco più di 30 minuti in campo totali. Lo ha sottolineato ancheDavidè diventato il 1° giocatore a servirein ciascuna delle sue3 gare (vs Bologna, Parma e Cagliari) inA da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Magnanimo. 3 – David #è diventato il 1° giocatore a servirein ciascuna delle sue3 gare (vs Bologna, Parma e Cagliari) in #A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Magnanimo.#CagliariNapoli pic.twitter.