Neonati sepolti in giardino il sindaco di Traversetolo | Un fulmine a ciel sereno

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 15 settembre 2024) «Un ennesimo. Siamo tutti rimasti scioccati dalla prima notizia, quella del ritrovamento del neonato, e se anche questo ulteriore rinvenimento dovesse essere confermato, il tutto prenderebbe una piega ancora più drammatica, surreale, agghiacciante . Ci sono ancora le indagini in corso e come, così come l’intera comunità, siamo in attesa di ricevere notizie ufficiali».