Napoli triplice tentato omicidio | in manette 44enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 15 settembre 2024) La Questura centrale dinella giornata di ieri, sabato 14 settembre, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale diDott. Luca Della Ragione a carico di Marco Scutto,napoletano, per, porto e detenzione abusiva di arma da sparo.: in L'articolo: inTeleclubitalia.