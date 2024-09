Napoli-Inter Women 1-4 il tabellino della seconda giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Una vittoria meritatissima, arrivata dopo una grande rimonta nel secondo tempo conseguita grazie alla straordinaria forza di un gruppo unito e coeso. L’di mister Piovani vince 4-1 sul campo dele ottiene lavittoria in due gare in questo campionato. IN RIMONTA – Con questa vittoria per 1-4 maturata soprattutto nel secondo tempo, l’si conferma in cima alla classifica, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, dimostrando ancora una volta di essere una delle principali candidate per il titolo. Al gol di Banusic quasi al termine del primo tempo, hanno risposto Cambiaghi, Wullaert e Serturini. La squadra allenata da Piovani cala il poker grazie a un autogol nei minuti finali. Per il, invece, si tratta di una battuta d’arresto che non deve demoralizzare la squadra, soprattutto considerando l’ottimo primo tempo disputato.