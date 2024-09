Napoli Femminile secondo ko consecutivo in campionato | l' Inter vince in rimonta

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilassapora la vittoria soltanto per un tempo, l’con quattro reti nella ripresa e si prende il bottino pieno allo stadio Piccolo di Cercola. Per le ragazze di Salvatore Mango arriva la seconda sconfitta consecutiva in, la classifica dice zero punti dopo