Napoli Conte | Terza vittoria di fila obiettivo raggiunto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tutti ci chiedevano laconsecutiva, che mancava da un anno e mezzo. E questoè stato. In una partita per niente facile: Cagliari è una buonissima squadra, vincere qui non era scontato“. Antonio, tecnico del, l’ha vista così: “Abbiamo iniziato bene, poi dopo l’interruzione della gara loro si sono galvanizzati, noi ci siamo impauriti. L’ho detto nell’intervallo: dobbiamo fare il secondo gol. E l’abbiamo fatto. Dimostrando anche che dobbiamo sporcarci le mani ma che sappiamo anche giocare e mettere in difficoltà gli avversari”. Meret? “Ha giocato con la febbre- ha detto- è un ragazzo perbene, bravo, merita la fiducia che nessuno gli ha mai tolto”.