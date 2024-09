Napoli che assist dall’Inter | la squadra di Conte è prima in classifica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo il pareggio dell’Inter a Monza, ildi Antonioha conservato la vetta delladel campionato di Serie A. Ilha finalmente vinto la sua terza partita consecutiva, cosa che non accadeva dall’anno dello scudetto. Gli azzurri, infatti, hanno battuto quest’oggi all’Unipol Domus il Cagliari di Davide Nicola con un netto 0-4. Tuttavia, nonostante il risultato finale categorico, ilha sofferto un po’di portare a casa i tre punti. Ma per gli uomini di, oltre al successo contro il Cagliari, è arrivata un’altra bella notizia in serata. L’Inter pareggia a Monza:in vetta allaL’Inter di Simone Inzaghi, infatti, ha pareggiato questa sera in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta. I nerazzurri hanno addirittura, rischiato il ko, visto che i biancoscudati sono passati in vantaggio con Dany Mota all’81’.