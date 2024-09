Napoli 20enne investito e ucciso dopo una lite

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – Unè statounanella notte a Marano di. Un automobilista coetaneo della vittima in caserma. All'alba di oggi, carabinieri della sezione Radiomobile maranese erano intervenuti in via del Mare a Marano di, per un incidente stradale. A perdere la vita ilCorrado Finale, L'articolounaproviene da Webmagazine24.