MX2 Lucas Coenen fa doppietta nel GP di Cina e mantiene aperto il discorso Mondiale

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel maltempo di Shanghai si è chiuso un Gran Premio della, penultimo appuntamento delMX2 2024 di estrema importanza. La corsa verso il titolo, infatti, non si è conclusa e tutto sarà rimesso in palio nell’ultimo appuntamento stagionale, ovvero il Gran Premio di Spagna.ha fatto sue entrambe le manche disputate a Shanghai e si è portato a 36 lunghezze da Kay de Wolf che, terzo in Gara 1 e secondo in Gara 2, ha preferito non rischiare e portare a casa più punti possibili. A una sola tappa dalla conclusione del campionato quindi Kay de Wolf36 lunghezze di margine sul rivale belga mentre per tutti gli altri i discorsi sono già ampiamente chiusi.