Monza Inter Lautaro Martinez TITOLARE? Arriva la decisione di Simone Inzaghi per la SFIDA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024)partestasera?ladel tecnicoper laQuesta sera alle 20.45 scendono in campo e, con i nerazzurri che dovranno provare a scavalcare la Juventus in classifica dopo il mezzo passo falso di Empoli. Si è parlato in questi giorni di un lungo turn