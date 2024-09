Monza-Inter Lautaro Martinez c’è! Ma Inzaghi cambia | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)in campo tra poco per la partita valida per la quarta giornata di Serie A Enilive 2024-25. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a presso all’U-Power Stadium.confermato in attacco dopo i dubbi alla vigilia e il possibile impiego di Mehdi Taremi che va in panchina. Simoneperòugualmente qualcosa. I CAMBI – Simonesceglie la via delle rotazioni intelligenti per affrontare l’impegno di questa sera, dando respiro a diversi titolari reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali, ma senza stravolgere l’ossatura della squadra. Saranno quattro i cambi previsti in, con Stefan de Vrij che farà il suo rientro al centro della difesa al posto di Francesco Acerbi, mentre Alessandro Bastoni osserverà un turno di riposo dopo aver giocato tutte le partite con l’Italia.