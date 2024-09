Mo | media ‘tre ostaggi furono uccisi dai militari israeliani’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Tel Aviv, 15 set.(Adnkronos) – Tre, i cui corpi sono stati recuperati in un tunnel di Hamas a Jabaliya il 14 dicembre,daiisraeliani. Lo riportano iebraici, che citano le famiglie del sergente Ron Sherman e del caporale Nik Beizer, entrambi di 19 anni, e del civile Elia Toledano, 28 anni, e che, in seguito a un’indagine, sono state informate dai funzionari delle Forze di difesa israeliane che il fuoco delle Idf era responsabile della loro morte.A gennaio, le Idf smentirono le affermazioni di Hamas secondo cui i tre sarebbero statiin un attacco aereo israeliano, affermando che un esame istologico non aveva evidenziato sui loro corpi segni di traumi o di colpi d’arma da fuoco, il che indicava che non erano statidirettamente da un attacco aereo o da un’altra azione delle Idf.