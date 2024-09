Mo | Idf ‘non ci sono ordini di evacuazione sud Libano volantini non autorizzati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Tel Aviv, 15 set. (Adnkronos) – Fonti militari israeliane affermano che ilanciati nelmeridionale per invitare i civili a fuggirestati distribuiti da un comandante di brigata senza l’approvazione degli ufficiali superiori. L’esercito afferma che non cidiper i civili nelmeridionale e ha avviato un’indagine sull’incidente.I, lanciati nella zona di Wazzani, invitavano i civili libanesi nelle zone evidenziate vicino al confine a evacuare prima delle 16 a causa delle attività di Hezbollah nella zona. Secondo Israele, l’area evidenziata è stata utilizzata da Hezbollah per lanciare numerosi attacchi nel nord di Israele negli ultimi mesi.