Milan Theo Hernandez e Rafael Leao fanno dimenticare il caso cooling break Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 15 settembre 2024), nella vittoria contro il Venezia c’è tanto diche hanno rilanciato le ambizioni di Fonseca.Ildelè ormai il passato: aserviva una prestazione convincente per rispondere alle critiche che erano state sollevate per l’episodio di Roma e i due fuoriclasse rossonero non hanno sbagliato. La prima rete del, infatti, è stata dettata da una grande giocata del portoghese che ha mandato in porta il terzino che ha aperto subito le marcature. Buoni spunti e tante accelerazioni, poi, hanno coronato una grande prestazione per i due giocatori della corsia di sinistra che adessoben sperare i tifosi in vista dei prossimi impegni cruciali con Liverpool e Inter. Ecco idei maggiori quotidiani, che hanno premiato i rossoneri con giudizi molto generosi.