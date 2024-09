Mercato Milan che RETROSCENA di Fonseca! Voleva LUI a tutti i costi OSSESSIONE del tecnico

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024), chediLUI a, è una vera e propriadelrossonero Importante aggiornamento che ha reso noto Gianluca Di Marzio sul. Il noto esperto di calcio, ospite a Sky dopo il successo per 4-0 dei rossoneri contro il Venezia, ha rivelato questasull’attaccante ex Roma Tammy Abraham, in gol