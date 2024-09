Maxi incendio a Capalle | scattano i divieti per la popolazione

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayProseguono le operazioni di spegnimento dell'che si è sviluppato ieri sera presso un edificio industriale dismesso in Via Albert Einstein, nel comune di Campi Bisenzio. Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate