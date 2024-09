Marano dubbi sull’incidente Corrado Finale è stato ucciso Investito volontariamente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Napoli, 15 settembre 2024 – Forse non èun incidente., 20 anni, morto stanotte in via del Mare anello scontro fra il suo scooter e un’auto, sarebbedal giovane che era alla guida del veicolo. Lo ipotizzano i carabinieri che hanno trattenuto in caserma il sospettato per ulteriori accertamenti. Sembra che i due avessero litigato prima dell’impatto. Si fa strada dunque l’ipotesi dell’omicidio volontario. Sullo scooter conc’era un suo amico 18enne, che è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale di Pozzuoli con varie fratture. Il motociclo e l’auto sono sotto sequestro.