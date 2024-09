Maltempo | tempesta Boris si abbatte su Europa centro-orientale almeno 6 morti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Vienna, 15 set. (Adnkronos) - Piogge torrenziali si stannondo sull'centrale e. Le inondazioni hanno causato migliaia di evacuazioni e danni catastrofici. Dopo la morte di quattro persone avvenuta ieri in Romania, il bilancio è salito oggi, con una persona annegata in Polonia e un vigile del fuoco morto in Austria. Inoltre nella Repubblica Ceca risultano disperse quattro persone. Le impressionanti immagini delle inondazioni mostrano interi quartieri allagati, strade sommerse, residenti con l'acqua fino alle spalle in Romania, dighe di sabbia per limitare l'innalzamento delle acque, persone rifugiate in una scuola in Polonia. Laha causato massicce interruzioni di corrente e nella rete di trasporti. Il ministero degli Interni romeno ha riferito che "sono più di 5.000 le famiglie e più di 15.000 le persone colpite nelle contee di Galati e Vaslui".