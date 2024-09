Madre suicida con la figlia di 3 anni trovate abbracciate nel fiume Piave

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Quello che era un drammatico timore si è purtroppo avverato: la mamma 45enne e la figlioletta di trescomparse nel Trevigiano sono state rimorte nel. I due cadaveri erano abbracciati: l'ipotesi è che la mamma abbia preso in braccio la figlioletta e si sia immersa con lei nelnella serata di venerdì, lasciandosi trascinare dalle acque in piena finchè entrambe non sono annegate. I corpi sono affiorati su un isolotto naturale delun chilometro piu' a valle, nei pressi dell'isola dei Morti, in località Moriago della Battaglia. L'igienista dentale Susanna Recchia aveva parcheggiato la sua Volkswagen Tiguan bianca a Covolo di Pederobba, ritrovata alle 19 di sabato, prima di far perdere le sue tracce.