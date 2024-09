Lo faranno per la prima volta | lo scoop di Carlucci sui Cugini di Campagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) A 'Da noi a ruota libera' torna Millyintervistata da Francesca Fialdini. Il cast è già noto e laha anticipato le sue aspettative sulle coppie di quest'anno. Grande attesa per Federica Pellegrini, una delle stelle al fianco di Angelo Madonia: "La Pellegrini è la bellezza, la classe, l'agonismo ma anche la simpatia. La conosciamo come la 'Divina', ma oggi è anche mamma. E' una donna forte, ma anche fragile. E questa è una cosa bellissima". E poi uno '' suidi: "Per lanella loro storia scenderanno dalle zeppe! Anche perché sulle zeppe si spaccherebbero le gambe". Ma le anticipazioni non finiscono qui. La grande sorpresa è l'annuncio della presenza d'eccezione nellapuntata delle ragazze della Nazionale italiana di volley femminile.