LIVE Monza-Inter Serie A | in diretta cronaca e risultato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)è il match valido per la quarta giornata diA 2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Alessandro Nesta. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio “Brianteo” di(ORE 20.45) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 20.18 Inzaghi alla fine cambia quattro giocatori, rispetto all’ultima uscita contro l’Atalanta. Prima presenza da titolare per Frattesi e Asllani. 20.15 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita valida per la quarta giornata diA tra. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A. Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.