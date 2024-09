LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 semifinali domenica 15 agosto | Luna Rossa-American Magic DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Tutto pronto per la seconda giornata diinCup. Alle 14:10 e alle 15:22 di oggi,15 settembre,sfideràin occasione della terza e quarta regata, dopo essere salita sul 2-0 nella giornata di ieri. Servono cinque punti per qualificarsi alla finale e il team italiano vuole farlo al più presto. Nell’altro confronto Ineos Britannia (prima nel round robin) è partita benissimo, vincendo le prime due gare con Alinghi. “È stata davvero una giornata strana, molto diversa da quelle che abbiamo visto finora a Barcellona, ??quindi è stata qualcosa di completamente nuovo per tutti noi. Siamo però riusciti a ottenere il meglio dalla giornata, anche se è stato faticoso“, ha detto il timoniere Francesco Bruni dopo la giornata di regate. C’è voglia di confermarsi, ma sono da valutare le condizioni del vento sul campo gara.