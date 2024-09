LIVE Italia-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | Cobolli o Arnaldi contro Griekspoor?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 15.00 LADEL DOPPIO DIBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel secondo singolare del terzo match della fase a gironi didel tie(o per meglio dire Paesi Bassi). Come ormai da tradizione in questo tipo di situazioni, il nome dei singolaristi verrà comunicato un’ora prima dello svolgersi del primo singolare. Per questo non è ancora ben chiaro chi, tra Flavioe Matteo, disputerà l’inodierno, anche se quel che va verificato è la tenuta della caviglia del sanremese, che ha avuto i suoi problemi nel finale di match con il brasiliano Thiago Monteiro.