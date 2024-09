LIVE – F1 GP Azerbaijan 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Latestuale delladel GP dell’di F1. Il Circus è ospitato dal circuito cittadino di Baku in occasione del diciassettesimo appuntamento del mondiale, con i venti piloti migliori al mondo pronti a sfidarsi lungo una corsa lunga 51 giri. A scattare dalla pole position è Charles Leclerc, pilota della Ferrari che con la conquista della prima posizione sulla griglia di partenza colleziona il poker di ruotini su questa pista. A completare la prima fila c’è Oscar Piastri, mentre sono terzo e quarto Carlos Sainz e Sergio Perez.in salita per i due contendenti al titolo: Max Verstappen scatterà sesto, Lando Norris solo sedicesimo. Chi avrà la meglio tra le strade azere? Non resta che scoprirlo insieme! Sportface.it vi aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista.