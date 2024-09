LIVE Cobolli-Griekspoor Italia-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | si parte dopo Berrettini-van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su oasport

16:01 Matteoha perso il primo set per 6-3 contro Botic van de; al termine di questo match si giocherà quello tra. 14:04 La scelta di Volandri ricade ancora su Flavio: sarà dunque lui ad affrontare Tallonnel secondo match di giornata. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel secondo singolare del terzo match della fase a gironi didel tie(o per meglio dire Paesi Bassi). Come ormai da tradizione in questo tipo di situazioni, il nome dei singolaristi verrà comunicato un'ora prima dello svolgersi del primo singolare.