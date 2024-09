LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia punta tutto su Jonathan Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della corsa in linea maschile deglidi. È il giorno della prova elitè maschile che chiuderà la rassegna continentale in scena a Limburgo (Belgio). I corridori si affronteranno lungo 220 km che li porteranno da Heusden-Zolder a Hasselt. Le caratteristiche del percorso sono favorevoli alle ruote veloci che sperano di giocarsi il titolo di campione d’Europa nella volata finale. Non mancano le insidie sul circuito finale: i corridori affronteranno due settori in pavè e due muri come il Kolmontberg (600 metri al 4.5% di pendenza media) ed il Zemmelenberg (700 metri al 4.2%). Proprio questi settori potrebbero rovinare i piani dei velocisti vedendo un attacco da lontano di qualche specialista.