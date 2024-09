LIVE – Berrettini-Van De Zandschulp fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ile latestuale del primo singolare di Italia-Olanda tra Matteoe Botic Van De, incontro valevole per ladellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il campione capitolino, dopo aver battuto due giovani in rampa di lancio come il brasiliano Joao Fonseca ed il belga Alexander Blockx, vuole regalare alla propria Nazionale un altro punto molto pesante. Davanti a lui c’è il top settanta ‘orange’, che durante questa settimana ha prima domato il belga Raphael Collignon per poi perdere contro il sopracitato Fonseca. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche ha vinto in entrambe le circostanze e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.