L’incasso è sicuro per chi ha il Cas

(Di domenica 15 settembre 2024) "Dopo il sisma, i terremotati hanno "occupato" gli appartamenti a disposizione", interviene Gianpaolo Rossi de La Casa Agency di Macerata. I proprietari tendono ad affittare a chi percepisce il Cas, un’entrata sicura. "Il mercato universitario funziona sempre bene – aggiunge – e c’è molto turnover. Per chi cerca casa in affitto, tra studenti e terremotati, non è semplice. Va detto però che attualmente chi ha qualcosa da parte e una busta paga regolare decide direttamente di acquistare, accendendo un mutuo: rispetto a qualche mese fa, i tassi si sono abbassati". In pratica la rete di un mutuo è più bassa o uguale all’affitto e le giovani coppie provano a comprare casa".