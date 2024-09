Lilly | tumori del sangue concerti all’alba per la ricerca A Napoli il 21 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel mese dedicato alla sensibilizzazione suidel, per ricordare i progressi dellascientifica nel fornire nuove speranze ai pazienti e dare voce ai bisogni di cura ancora oggi insoddisfatti, nasce “#SavingTime. Più tempo grazie allasuidel” prima iniziativa dinell’area deiematologici. “Idel– spiega una nota – comprendono un insieme eterogeneo di malattie a diversa eziologia, prognosi e frequenza che possono essere divise in tre grandi macrocategorie: linfomi (48%), leucemie (33%) e mielomi (19%) che colpiscono il sistema immunitario, le cellule del midollo osseo e dei linfonodi”. Verranno promossi treaperti al pubblico, in 3 città d’Italia: ieri a Roma in collaborazione con il Conservatorio S.