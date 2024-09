Leclerc frustrato per il 2 posto a Baku fa mea culpa ma qualcosa non gli torna | “Non me lo spiego”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 15 settembre 2024) Il pilota della Ferrari Charlesdopo la gara del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2024 è apparsoper essere stato battuto dalla McLaren di Oscar Piastri: il monegasco si assume la responsabilità per il sorpasso subito che ha poi deciso la corsa ma non nasconde che ci sia stato unsuccesso durante la corsa che non riesce a spiegarsi.