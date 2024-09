Lecce Gotti | Abbiamo dimostrato grade PERSONALITA’ contro la CAPOLISTA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) Le parole dell’allenatore Luca, allenatore del, dopo la sfidail Torino. I dettagli Lucaha parlato a Dazn dopo Torino-, terminata 0-0. GIUDIZIO – «Sono contento della prestazione. E’ una prestazione buona in entrambe le fasi, per personalità mostrata qui a Torinola prima in classifica e giocando con forza,