Leao Milan c’è il RETROSCENA che dice moltissimo sul FUTURO del portoghese LE ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024), c’è ilchesuldel. LEsul rossonero e cosa è successo Come riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, sul profilo di X, non c’è stato nulla di concreto tra il Barcellona e Rafaelnegli ultimi giorni di agosto nonostante le tante voci provenienti dalla Spagna. Rafa per ilresta