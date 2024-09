Lazio Baroni | Contro il Verona dovremo essere PERFETTI sull’ESCLUSIONE di Castrovilli dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) Le parole di Marco, allenatore della, sulle in conferenza stampa in vista delMarcoha parlato in conferenza stampa in vista di– «Arriva unin salute con grande condizione fisica e che ha ottenuto risultati importanti con grandi prestazioni. Sappiamo delle difficoltà della partita, ma la squadra è preparata. Conosco