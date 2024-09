Lavori lungo la Provinciale attivata la navetta per gli spostamenti scolastici

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Partirà lunedì 16 settembre il servizio ditra Ponte Fossalta, Viconovo, Albarea e Sabbioncello in coincidenza per e da Ferrara grazie a un accordo tra Tper, Ami e Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa, che passerà dalle frazioni per