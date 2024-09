Ladri di biciclette ai giorni nostri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) ANYWHERE ANYTIMEGenere: drammatico ???Regia: Milad Tangshir. Con Ibrahime Sambou, Moussa Dicko Diango, Success Edemakhiota “Queer” di Luca Guadagnino, la clip del film a Venezia 81 X Issa, immigrato senegalese ancora privo di documenti nonostante sia da sei anni in Italia, perde il lavoro come scaricatore al mercato di Porta Palazzo a Torino. L’unica possibilità per campare è entrare nel giro dei rider.