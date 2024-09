La via giudiziaria alla politica

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2024) In quelle ore cruciali intorno a Ferragosto, Conte e compagni scaricano un Salvini sempre più isolato e in rotta con la sua ex maggioranza. È un fatto politico, diventa ben presto un argomento giudiziario, superando con una certa disinvoltura una barriera fin lì invalicabile