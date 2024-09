La Polizia chiude oltre mille pagine social in cui venivano pubblicizzati viaggi clandestini sulla rotta libica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di migranti provenienti dalle rotte maghrebine, ladi Stato di Palermo, in collaborazione con la locale SISCO e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha avviato il monitoraggio dellee i profili utilizzati dai trafficanti di esseri umani per promuovere iillegali dalle coste nordafricane a quelle nazionali. Le analisi condotte anche dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, partendo dal modello operativo usato dalle associazioni criminali, attive nel traffico di migranti, che si servono deinetwork per pubblicizzare le proprie attività illegali e sponsorizzare i servizi di trasporto offerti ai migranti, hanno prodotto significativi risultati.